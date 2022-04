La Bedizzolese cade in trasferta contro il Castiglione: aperta la lotta per evitare i playout

Allo stadio Lusetti di Castiglione delle Stiviere è andato in scena il recupero della 17esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. Il Castiglione ha affrontato in casa la Bedizzolese, una sfida cruciare per entrambe le formazioni dato che tutte e due rischiano fortemente di disputare i playout.

L’arbitro della sfida è stato il signor Saugo, coadiuvato dagli assistenti Tonti e Lanzetta. Un gol per parte messo a segno dal Castiglione condanna la Bedizzolese a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata di campionato, contro il CazzagoBornato, domenica 1 maggio. Mambrin al 40’ del primo tempo ha aperto le marcature, Guagnetti ha raddoppiato per il Castiglione nel corso della ripresa. La squadra ospite non ha mai dato l’impressione di poter rimontare lo svantaggio e tutto è così rimandato agli ultimi 90 minuti del campionato.