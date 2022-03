La 31esima giornata di serie B: il Brescia in trasferta sfida il Pordenone per riprendersi la vetta

Nel weekend sono in programma le sfide valide per la 31esima giornata di serie B, cinque partite nel corso della giornata di sabato 19 marzo ed altrettanti match si giocheranno invece domenica 20 marzo.

Il Brescia è impegnato domenica, in trasferta, contro il Pordenone, il calcio d’inizio è fissato per le ore 16.15. Una sfida cruciale che la squadra di mister Inzaghi deve obbligatoriamente vincere per non perdere terreno nei confronti delle dirette inseguitrici. Sulla carta non dovrebbe essere difficile la sfida, il Pordenone è ultimo in classifica a quota 13 punti e le motivazioni per il Brescia non mancano, per cui sarà cruciale l’approccio alla gara da parte degli uomini di Inzaghi.

Le dirette concorrenti per la promozione in serie A sono invece impegnate nelle seguenti sfide: la Cremonese incontrerà in trasferta, sempre domenica, la Spal, mentre il Pisa ospiterà nell’incontro casalingo il Cittadella. Sarà invece impegnato sabato 19 marzo il Lecce, in trasferta contro il Parma ed il Monza affronterà, in casa il Crotone.