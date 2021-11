L’Ospitaletto non si ferma più: 4 a 0 contro il Borgosatollo in Promozione

Netto 4 a 0 dell’Ospitaletto contro il Borgosatollo nella gara valida per l’ottava giornata del campionato Promozione, girone D. La squadra di casa si è imposta con la consueta forza e ha certificato ancora una volta l’ottimo stato di forma, fisico e mentale. Il primo posto in classifica è blindato, pur essendo solo all’ottava giornata, infatti, la squadra non sembra aver rivali nel campionato: è prima con 21 punti e con 7 punti di distacco dalla seconda (e con una partita in meno).

Due reti per tempo chiudono la pratica Borgosatollo allo stadio Comunale Luigi Corioni di Ospitaletto. Bastano 5 giri d’orologio alla squadra di casa per passare in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, Broli stacca meglio di tutti e insacca il pallone. Primi 45 minuti di grazie per Broli perché al 40’ è anche l’autore dell’assist per Scariolo, bravo di testa a trafiggere ancora una volta il portiere avversario.

Nel corso della ripresa non cambia la partita: l’Ospitaletto trova la via della terza rete con Taufer e poi indossa i panni dell’assistman e serve a Lozza un pallone perfetto che va solo spinto in rete. La prossima giornata, in programma domenica 14 novembre, vedrà l’Ospitaletto impegnato in trasferta sul campo del San Lazzaro.