L’Ospitaletto festeggia la promozione in Eccellenza al termine di un campionato perfetto

L’Ospitaletto festeggia la promozione nel campionato Eccellenza dopo una stagione con tante luci e poche ombre in Promozione, con una classifica dominata praticamente per tutto il campionato, occupando stabilmente la prima posizione dall’inizio alla fine della stagione. La squadra ha chiuso a quota 61 punti in classifica, con ben 11 punti di vantaggio rispetto alla seconda classificata, il Rezzato Calcio Dor.

A fronte di 28 partite giocate, sono state ben 19 le vittorie, solo 4 i pareggi e 5 le sconfitte. L’Ospitaletto vanta inoltre il primato per il numero di gol effettuati e il minor numero di reti subite: l’attacco ha messo a segno ben 51 reti, solo 25 invece sono quelle subite. Il capocannoniere della squadra è Scariolo, primo nella speciale classifica con 12 reti messe a segno.

Nelle interviste a margine della promozione, mister Beccalossi ha rilasciato una breve dichiarazione: "È una grande gioia, obiettivo centrato. Io mister Promozione? Con la Calvina ci ero riuscito tramite i play-off, farlo vincendo il campionato è un'altra cosa. È la mia prima volta".