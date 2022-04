L’Orceana perde in casa contro la Governolese: playout di Eccellenza ad un passo

Al Comunale di Orzinuovi è andato in scena il recupero della 17esima giornata di Eccellenza tra Orceana e Governolese. L’Orceana ha sfidato in casa la Governolese, ultima in classifica e già retrocessa. Nonostante questo, però, la squadra ospite è riuscita ad imporsi con il punteggio di 1 a 0 firmato Pernigotti.

L’Orceana resta così a quota 34 punti, formalmente la possibilità di evitare i playout è ancora in piedi: sarebbe necessaria una vittoria nella prossima sfida, l’ultima, contro il Prevalle e contemporaneamente sperare in un risultato negativo delle tre squadre sopra in classifica, vale a dire Castiglione, Bedizzolese e Vobarno. Tutto sarà deciso domenica prossima, 1 maggio, in occasione del recupero della 18esima giornata di campionato: gli ultimi 90 minuti della regular season prima dei playout.