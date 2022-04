L’Atletico Castegnato raggiunge il matematico secondo posto in classifica Eccellenza, pronti ai playoff

L’Atletico Castegnato non smette di macinare gol e punti e lo spartito non è cambiato sabato 23 aprile, in occasione del recupero della 17esima giornata del campionato Eccellenza contro il Ciliverghe. Il prossimo impegno, l’ultimo stagionale prima dell’avvio dei playoff, sarà contro il Rovato domenica 1 maggio, recupero della 18esima giornata. A prescindere dal risultato, la squadra chiude al secondo posto in classifica con 55 punti e guadagna il posto ai playoff.

L’Atletico Castegnato è riuscito ad imporsi per 3 a 1, in trasferta, contro il Ciliverghe: la squadra di mister Quartuccio è passata in vantaggio nel corso della prima frazione di gioco ed ha poi siglato le altre due reti nella ripresa. Ad aprire le marcature è stato Sorteni al 38’, poi Marazzi al 13 della ripresa e Marrazzo tre minuti più tardi. Il gol della bandiera del Ciliverghe è arrivato al 47’ del secondo tempo, a tempo ormai scaduto.

Al termine del match, mister Quartuccio si è detto soddisfatto di quanto messo in campo dai suoi uomini e del piazzamento raggiunto: “Vittoria su un campo difficile, una partita complicata che alla fine siamo riusciti a portare a casa. Non potrei non essere soddisfatto della squadra, eravamo partiti con altre aspettative e siamo arrivati al secondo posto. Mi aspetto un’altra battaglia domenica contro il Rovato perché loro hanno bisogno di punti, noi vogliamo finire al meglio la stagione.”