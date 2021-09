L’Atletico Castegnato impegnato in Coppa Italia Eccellenza: arriva il Darfo Boario

L’Atletico Castegnato è pronto al debutto stagionale nel campionato di Eccellenza, girone C, il 19 settembre. Alle ore 15.30 è in programma la sfida, in trasferta, contro l’FC Carpenedolo, mentre invece si giocherà in casa la settimana successiva, il 26 settembre, contro il Ciliverghe.

La squadra prima di tutto vuole puntare alla salvezza tranquilla, ma non si preclude altri traguardi. In panchina torna Paolo Quartuccio, che si dichiara pronto a battagliare con tutti, riprendendo lo stesso spirito del presidente Maurizio Imperiale, che spera in un Castegnato “mina vagante” del campionato. Mister Quartuccio aveva già allenato la squadra due stagioni fa, portandola alla vittoria del campionato di Promozione.

Gli innesti dal calciomercato sono stati numerosi, con alcuni graditi ritorni: per il reparto difensivo sono arrivati Filippi Nicholas (classe 1998) e Nicola Rossi; per la mediana sono diversi gli innesti: Lorenzo Marazzi (classe 2001), Capitanio Nicola (classe 2000), Nicolò Quaggiotto (per un lui un ritorno alla maglia dell’Atletico Castegnato), Ireno Crivella (classe 2001) e Elia Sorteni, (classe 1997).

Il primo match stagionale, tuttavia, si svolgerà questo pomeriggio, ore 17.00, presso lo stadio comunale di Castegnato: la sfidante è il Darfo Boario, per la prima gara dei gironi della Coppa Italia Eccellenza. L’Atletico Castegnato ha diramato la lista dei convocati per la partita:

PORTIERI

Chini, Ragnolini

DIFENSORI

Di Matteo, Filippi, Lini, Otabie, Rossetti

CENTROCAMPISTI

Bonometti, Capitanio, Crivella, Gaye, Locatelli, Marazzi, Sorteni, Taylor, Torri, Zanelli

ATTACCANTI

Marrazzo, Nicoletti, Sinigaglia