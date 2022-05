L’andata dei playoff è del FeralpiSalò: il sogno promozione continua

Allo stadio Turina di Salò si è disputata l’andata del secondo turno nazionale dei playoff, il FeralpiSalò in casa era impegnato con la Reggiana. La vittoria è andata alla squadra di casa, 1 a 0 per la formazione allenata da mister Vecchi. Non certo un’ipoteca in vista del ritorno perché un solo gol di vantaggio non permette di fare troppi calcoli, ma è sicuramente un passo avanti verso il turno successivo. L’unica rete dell’incontro è andata contro le statistiche precedenti alla sfida: nelle precedenti 7 sfide tra le due squadre, i gol segnati sono stati 28 totali

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Fiero, coadiuvato dagli assistenti Lencioni e Catallo. Guerra del FeralpiSalò è andato in gol dopo soli tre minuti di gioco, mettendo a segno la 14esima rete stagionale. La squadra di mister Vecchi ha poi provato a raddoppiare il vantaggio, ma la Reggiana si è dimostrata una squadra in forma nonostante il mese di assenza dagli incontri ufficiali.

Il discorso qualificazione è rimandato al ritorno, in programma venerdì 20 maggio alle ore 20.30, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.