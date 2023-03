Kevin Varas ha festeggiato 100 presenze con la Pergolettese

Traguardo importante e speciale per Kevin Varas che ha raggiunto 100 presenze con la maglia della Pergolettese in Serie C. L’attaccante nato in Ecuador, ma cresciuto in provincia di Brescia, è stata premiato dal Presidente cremasco Max Marinelli con una maglia celebrativa prima della partita giocata in casa contro il Mantova.

Centrocampista classe 1993, Varas è cresciuto nel Darfo Boario prima di approdare in Serie C con la maglia del Lumezzane nella stagione 2014/15. Con i rossoblù ha disputato ben tre stagioni per poi trasferirsi al Teramo. Nel 2018 fa ritorno in provincia di Brescia per vestire la maglia del Rezzato in Serie D, mentre la stagione successiva passa alla Pro Vercelli. Nell’estate del 2020, infine, Varas si accasa alla Pergolettese dove diventa un punto fermo della squadra raggiungendo quota 100 presenza con la maglia gialloblù. Per il centrocampista ecuadoriano, però, le partite ufficiali in Serie C sono bene 254 collezionate sinora nel corso della sua carriera condite da 28 gol e 27 assist.

Fonte immagine: pagina facebook US Pergolettese 1932.