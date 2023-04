Juventus NG vs Feralpisalò: convocati e dichiarazioni del tecnico Vecchi

Vigilia della 35ª giornata del campionato di Serie C per la Feralpisalò che domenica 2 aprile affronterà la Juventus Next Gen allo stadio “Moccagatta” di Alessandria. In Piemonte i precedenti ufficiali fra le due squadre sono tre e sono tutti favorevoli ai bianconeri che hanno sempre vinto. Ancora indisponibili Hergheligiu e Voltan che seppur in ripresa è stato preferito lasciarlo a riposo per non rischiare.

La partita inizierà alle 14:30 e sarà trasmessa in diretta integrale su Eleven Sports e Sky Sport - Diretta gol.

Queste le dichiarazioni del mister Stefano Vecchi al termine dell’allenamento di rifinitura:

“La Juventus è una squadra di grandi qualità e grandi prospettive. Hanno molte potenzialità con giocatori giovani che però sono in categoria ormai da qualche anno. Abbiamo affrontato tante squadre che hanno giocato in maniera diversa, ma noi siamo sempre stati competitivi. A punto della stagione non è più una questione di tattica o di tecnica, ma di spirito, di anima, di entusiasmo e voglia di raggiungere il risultato. La cosa principiale è scendere in campo con un obiettivo ben chiaro che è proseguire il percorso che abbiamo fatto sin qui. Ragioniamo una partita alla volta con questa mentalità sapendo che abbiamo davanti una squadra a cui dobbiamo fare attenzione, ma consapevoli delle nostre qualità”.

La lista dei convocati però sfida con la Juventus Next Gen:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 Sau, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.