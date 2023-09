Il nuovo corso dell’Italia Under 21 parla bresciano

Il nuovo corso della nazionale italiana Under 21 parla molto bresciano. Nella lista dei convocati dal neo tecnico Nunziata, infatti, ci sono ben tre giovani bresciani: i difensori Mattia Zanotti in forza al San Gallo (Svizzera), Giorgio Cittadini del Monza e il centrocampista Cher Ndour passato quest’estate dal Benfica al Paris Saini-Germain. L’elenco dei bresciani si può allungare a cinque componenti considerando l’attaccante Francesco Pio Esposito, nato a Castellammare di Stabia ma sbocciato alla Voluntas Brescia prima di andare all’Inter, e il vice allenatore Emanuele Filippini, gemello di Antonio e storica bandiera biancoblù.

La nazionale Under 21 comincerà il suo percorso verso l’Europeo del 2025 con le prime due partite di qualificazione in Lettonia (8 settembre) e in Turchia (12 settembre).

Di seguito la lista completa dei 26 convocati dal Commissario Tecnico Nunziata:

Portieri: Desplanches (Palermo), Sassi (Pro Vercelli), Zacchi (Giana Erminio).

Difensori: Cittadini (Monza), Coppola (Verona), Ghilardi (Sampdoria), Guarino (Empoli), Pirola (Salernitana), Ruggeri (Atalanta), Turicchia (juventus), Udogie (Tottenham), Zanotti (San Gallo).

Centrocampisti: Baldanzi (Empoli), Bove (Roma), Casadei (Leicester), Fabbian (Bologna), Miretti (Juve), Ndour (Psg), Panada (Sampdoria), Prati (Cagliari), Tongya (Odense).

Attaccanti: Nasti (Bari), Colombo (Monza), Oristanio (Cagliari), F.P. Esposito (Spezia).