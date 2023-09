Italia, il bresciano Scalvini titolare nella vittoria sull’Ucraina

Nell’importante vittoria dell’Italia sull’Ucraina, sfida disputata allo stadio “San Siro” di Milano e valida per le qualificazioni a Euro 2024, c’è anche la firma del bresciano Giorgio Scalvini schierato titolare dal tecnico Luciano Spalletti. Prestazione di livello per il difensore classe 2003 che nella ripresa ha anche sfiorato il gol di testa su azione d’angolo. Nato a Chiari e sbocciato calcisticamente nell’Atalanta, con la partita di questa sera Scalvini ha collezionato la quinta presenza con la maglia azzurra. Profilo di assoluto spessore, il giovane bresciano è stato lanciato in nazionale da Roberto Mancini il 14 giugno 2022 all’età 18 anni, 6 mesi e 3 giorni in Uefa Nations League in occasione della partita disputata a Dortmund contro la Germania.