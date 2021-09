Inizia il campionato Eccellenza: le sfide in programma nel weekend

Domenica 19 settembre è in programma la prima giornata del campionato Eccellenza, il fischio d’inizio è fissato alle 15.30. Le squadre bresciane sono impegnate nel girone C del campionato lombardo. In caso di vittoria finale del girone, la squadra viene promossa in serie D mentre le ultime tre retrocedono in Promozione (le modalità non sono fisse ma variano su base regionale, i play -out sono il meccanismo più diffuso per designare chi retrocede).

Di seguito l’elenco delle partite in programma domenica pomeriggio:

Castiglione – Prevalle

CazzagoBornato Calcio – Governolese

Ciliverghe Calcio – Darfo Boario

FC Carpenedolo – Atletico Castegnato

Forza e Costanza 1905 – Lumezzane VGZ

Orceana Calcio – Valcalepio FC

Pro Palazzolo – Vobarno

Rovato Calcio – Bedizzolese