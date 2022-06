Indizi sempre maggiori, Clotet nuovo allenatore del Brescia?

Il Brescia calcio è in attesa dell’ufficialità per quanto riguarda il nuovo allenatore della prima squadra, il presidente Cellino non ha rinnovato mister Corini dopo la mancata vittoria ai playoff ed il reintegro di Inzaghi è durato un solo giorno, puramente formale, al momento del rompete le righe in vista della fine della stagione. La società si sta muovendo per organizzare la prossima stagione e al momento sono due le figure fondamentali che mancano: allenatore e ds, con Francesco Marroccu vicino alla scadenza contrattuale.

Per quanto riguarda l’allenatore però, sono ormai giorni che circola un solo nome: Josep Clotet, anche per lui, qualora si verificasse ciò, sarebbe un ritorno sulla panchina delle Rondinelle. Con lui tornerebbe anche il suo vice, Daniele Gasteldello, ma al momento non si hanno conferme da parte dei vertici societari.