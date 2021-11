In campo la serie D: il Desenzano Calvina per la vetta, tentano la risalita Breno e Sporting Franciacorta

La dodicesima giornata di serie D, girone B, vede il Desenzano Calvina impegnato nella gara interna contro la Casatese, il Breno è chiamato alla difficile prova sul campo del Sangiuliano City e lo Sporting Franciacorta sarà in trasferta dalla Folgore Caratese. Tre momenti di campionato molto diversi per le tre formazioni bresciane impegnate nel girone A.

Il momento migliore lo sta attraversando il Desenzano Calvina, reduce da una vittoria nell’ultima giornata ma soprattutto in seconda posizione a quota 23 punti, son ben 7 le vittorie conquistate su 11 partite complessive, solo 2 i pareggi (e 2 sconfitte). La sfida contro la Casatese sarà difficile ma non impossibile: la squadra viene da un buon momento di forma avendo inanellato 9 risultati utili consecutivi dopo un inizio di campionato complicato.

Il Breno trova un avversario molto ostico in questa giornata, il Sangiuliano City, al momento terzo in classifica. La squadra è reduce da una giornata che definire movimentata è poco: nella sfida contro il Ponte San Pietro della settimana precedente, il Breno ha ottenuto due espulsioni (tre contando quell’allenatore) e ha subito la rete del 3 a 2 proprio allo scadere del tempo regolamentare. I cartellini rossi sono un problema per la squadra di mister Tacchinardi, lo si pensava superato dopo le prime giornate ma ora torna prepotentemente in primo piano. La squadra infatti in 11 giornate disputate ha raccolto ben 7 espulsioni, concludendo le partite sistematicamente in 10 (o 9) calciatori.

Infine lo Sporting Franciacorta, la squadra di mister Maspero deve dar seguito alla prestazione della precedente giornata e dimostrare di aver archiviato il momento negativo che ha attraversato in questa prima parte del campionato: “Non sarà una partita semplice, loro sono una squadra molto forte e ricca di ottime individualità. Dovremo essere attenti e coraggiosi per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa”.