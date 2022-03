In campo la serie B femminile, il Brescia femminile: “L’andamento del campionato dipende da noi”

La serie B femminile torna in campo questo pomeriggio per disputare le sfide valide per la 12esima giornata di campionato, originariamente in programma lo scorso 9 gennaio ma in seguito rinviate a causa della variante Omicron. La prima sfida è in programma alle ore 13.30 e vede fronteggiarsi la Sassari Torres e la Roma Calcio Femminile, rispettivamente penultima ed ultima della classifica di serie B.

Il Palermo è chiamato alla sfida in trasferta contro il Ravenna, il San Marino Academy invece ospiterà la Pro Sesto. Il Chievo Verona Women ospita il Tavagnacco e la Pink Bari Femminile è in trasferta in casa del Cittadella Women. Il Como Women gioca in casa contro il Cortefranca, deciso a continuare il buon momento di forma.

Il Brescia calcio femminile, infine, si prepara alla sfida contro il Cesena da primo in classifica, la squadra guidata da mister Garavaglia è infatti saldamente prima in campionato e sono pronte a centrare la settima vittoria consecutiva. Il mister si aspetta una sfida insidiosa: “Affrontiamo una squadra in salute ed in fiducia visti gli ultimi risultati (tre risultati utili e sette punti con nessun gol subìto), quindi sarà sicuramente una partita difficile, ma come tutte quelle di questo campionato che è equilibratissimo e propone tutte partite mai scontate. Rischio di ripetermi, ma l’andamento di questo campionato lo sta dimostrando: dipende da noi, indipendentemente dall’avversario”.