In arrivo in prestito Girgi dall’Atalanta per il FeralpiSalò

Il FeralpiSalò ha annunciato l’arrivo in rosa di un nuovo elemento: si tratta di Alessio Girgi, si unisce alla squadra di mister Vecchi a titolo temporaneo dall’Atalanta. Girgi è un difensore classe 2000, nella prima parte di stagione era stato girato in prestito dall’Atalanta, detentrice del cartellino, alla Carrarese Calcio, ottenendo però solo due presenze. Ora per lui una nuova esperienza al FeralpiSalò, squadra con cui ha firmato fino al 30 giugno 2022.

L’asse FeralpiSalò – Atalanta resta caldo anche in senso opposto, tramite nota ufficiale si è concretizzato il rientro a Bergamo di Giorgio Brogni, difensore in prestito al Feralpisalà dal 1 luglio 2020.

Nel podcast sponsorizzato dal club, Mondo Verdeblu, si sono raccolte le impressioni di mister Vecchi riguardo la sessione di calciomercato in corso: “Il mercato che stiamo facendo è volto a migliorare l'organico, da questo punto di vista dobbiamo ringraziare il presidente e tutta la società che si sta facendo trovare pronta. Il ritorno di De Lucia ci porta ad avere un portiere che ha dimostrato le sue qualità, ne siamo contenti. Castorani è un giocatore di grandi prospettive, con la Virtus Francavilla nella scorsa stagione ha fatto sei gol. Tant'è che è andato in B, lì ha trovato poco spazio ma può completare il nostro gruppo dei giovani. Per il resto siamo alla finestra, stiamo facendo delle valutazioni: se inserire ancora un giovane in organico o meno. Valutazioni che stiamo facendo anche in ottica uscite, qualche ragazzo ha chiesto di essere ceduto per avere più spazio. È chiaro che prima abbiamo bisogno dei sostituti, altrimenti a me bastano i movimenti fatti finora.”