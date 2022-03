Impegno odierno per il FeralpiSalò contro il Giana Erminio: la 32esima giornata di serie C, girone A

Il turno infrasettimanale della serie C, valido per la 32esima giornata del campionato di serie C, girone A, si è giocato principalmente nella giornata di ieri, oggi sono invece in programma le restanti due gare: la Triestina sfida la Pergolettese in casa ed il FeralpiSalò è impegnato, in trasferta, sul campo del Giana Erminio.

Mister Vecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la vigilia della sfida: “Il Giana Erminio squadra che ha qualità. Subiscono poco, solo 5 gol più di noi in tutto il campionato. Se ci ricordiamo bene la partita dell'andata, e dobbiamo ricordarcelo bene, abbiamo segnato oltre il 90', quindi sappiamo che squadra ci troveremo contro. Dovremo trovare energie, risorse fisiche e mentali, che comunque abbiamo.”

Il FeralpiSalò è al momento terzo in classifica, con tre punti di vantaggio sul Renate. La distanza con il Padova ed il Sudtirol, rispettivamente seconda e prima in classifica, è troppo ampia a questo punto del campionato: il Padova è a quota 72 punti, il Sudtirol 79.