Il Vobarno esce sconfitto dalla sfida con il Lumezzane nella 29esima giornata di Eccellenza

Al Comunale di Vobarno va in scena il match tra la squadra di casa e il Lumezzane, già vincitore del campionato, che però non intende lasciare punti per strada. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Saffioti, coadiuvato dagli assistenti Bonicelli e Filippini.

Il Lumezzane si dimostra essere il rullo compressore di sempre, dettaglio che ha caratterizzato le sue prestazioni da inizio campionato. Il Vobarno non può nulla sulle sortite offensive avversarie e subisce il primo gol dopo 9 minuti di gioco, con Okyere. Al duplice fischio, il risultato è ancora fisso sull’1 a 0 per la squadra ospite, il Vobarno però non ha creato nulla per meritare almeno il pareggio.

Nel corso della ripresa il canovaccio tattico non cambia, con il Lumezzane a fare la partita e il Vobarno a difendersi, senza però grandi risultati. Sono infatti sufficienti tre minuti per la squadra ospite per raddoppiare il vantaggio, sempre con Okyere, autore di una grande prestazione e di una doppietta.