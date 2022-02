Il Valcalepio la ribalta nel secondo tempo: vittoria per 3 a 1 contro la Bedizzolese

La 22esima giornata del campionato Eccellenza, girone C, ha visto il Valcalepio rimontare lo svantaggio iniziale e conquistarsi i 3 punti preziosi contro la Bedizzolese. La vittoria ha permesso alla squadra di casa di salire a quota 31 e piazzarsi al quinto posto in classifica, l’ultimo disponibile per l’accesso ai playoff. L’arbitro della sfida è stato il signor Maione, coadiuvato dagli assistenti Pozzi e Rivetti.

La sfida non era cominciata nel modo migliore per il Valcalelpio, passato in svantaggio al 20esimo minuto del primo tempo dopo il calcio di rigore trasformato da Fogliata per la Bedizzolese. La formazione ospite non è riuscita ad incrementare il vantaggio, limitandosi dunque alla gestione del possesso palla e al controllo del risultato.

Nel corso del secondo tempo però il Valcalepio ha reagito e ha dimostrato tutte le sue qualità: in 10 minuti è riuscito a ribaltare la sfida siglando ben tre reti. Ad aprire il monologo della formazione di casa ci ha pensato Granillo, al 24’ della ripresa, è seguita poi la rete di Lazzarin al 32esimo ed infine nuovamente Granillo, al 35’, a mettere il punto esclamativo sul match.