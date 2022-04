Il Rovato vince in trasferta sul campo della Governolese in Eccellenza

Il Rovato vince e convince nella trasferta contro la Governolese in Eccellenza, valida per la 29esima giornata di campionato, girone C. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Foresti, coadiuvato dagli assistenti Monardo e Cantile.

Un netto 3 a 0 sancisce il ritorno alla vittoria del Rovato contro la Governolese, una sfida però tutt’altro che in discesa per la squadra in trasferta. Allo stadio Vicini di Governolo il Rovato è riuscito a passare in vantaggio solo al 44’ del primo tempo, con la rete di Guerini. Il duplice fischio è arrivato ed il parziale era 1 a 0 per la formazione ospite, con la Governolese ancora in partita.

Nel corso della ripresa invece, il risultato si è fatto più largo, prima con Allegrini e poi nuovamente con Guerini, autore di una doppietta. Allegrini è andato in rete al 25’ del secondo tempo, il punteggio si è poi fissato sul 3 a 0 grazie a Guerini. La squadra conferma così il terzo posto in solitaria, a quota 46 punti, dietro all’Atletico Castegnato e davanti al Valcalepio.