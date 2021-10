Il Rezzato Calcio Dor subisce la rimonta: 3 a 2 per la Sportiva Ome

La seconda giornata del campionato Promozione ha visto il Rezzato Calcio Dor impegnato sul campo della Sportiva Ome, il fischio d’inizio è stato alle 15.30 e la gara è stata arbitrata da Allegri.

Il Rezzato è partito subito con l’acceleratore premuto e al termine dei primi 45 minuti di gioco era in doppio vantaggio sulla Sportiva Ome: in rete Contratti e Zagari. Il secondo tempo però non è stato altrettanto brillante e gli avversari hanno dimostrato tutto il loro valore, complice anche qualche disattenzione da parte della difesa del Rezzato. In 5 minuti la squadra ha subito due gol e la Sportiva Ome è riuscita a riequilibrare il punteggio: le reti sono state siglate da Frassine e Marini. Il 2 a 2 sembrava essere il risultato più giusto visti gli equilibri espressi in campo; tuttavia, un gran gol dalla distanza di Frassine (doppietta per lui) ha regalato alla Sportiva i 3 punti in palio.

Il Rezzato sarà impegnato il prossimo 3 ottobre sul campo dell’Ospitaletto per la terza giornata del campionato Promozione. Una gara difficile considerando il buon momento di forma degli avversari, al momento l’unica formazione che può vantare due vittorie nelle prime due giornate di campionato. Il Rezzato invece è ancora a caccia della prima vittoria stagionale dopo un pareggio all’esordio e questa sconfitta.