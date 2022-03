Il Pro Palazzolo ribalta il punteggio contro l’Orceana: agguantato il pareggio in Eccellenza

Al Comunale di Orzinuovi va in scena la 25esima giornata di Eccellenza, girone C. Le squadre in campo sono l’Orceana ed il Pro Palazzolo, arbitrate dal signor Belingheri con gli assistenti Cattaneo e Franzon. Il pareggio del Pro Palazzolo non cambia la sua situazione di classifica: resta penultimo a quota 9 punti in campionato.

Ad aprire le marcature è Duda per l’Orceana, autore di una rete al 17esimo del primo tempo regolamentare. Resta l’unico gol per la prima frazione di gioco, in un match che sembra indirizzato verso la vittoria dell’Orceana come da pronostico.

Nel corso della ripresa però, il Pro Palazzolo dimostra di non aver smesso di credere alla rimonta e sigla due reti in venti minuti. Venturi è l’autore della doppietta, in gol prima al 10’ e poi al 29’ della ripresa. La sfida sembrava ribaltata ma allo scadere del secondo tempo, in pieno tempo supplementare, Vitari dell’Orceana riporta il punteggio in parità: è 2 a 2.