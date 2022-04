Il Prevalle torna ai 3 punti nel recupero e cerca il bis contro il Ciliverghe domani

Il Prevalle si è imposto per 2 reti a 0 contro il Castiglione nel recupero della sedicesima giornata di campionato ed è così tornato al bottino pieno, portando a casa i 3 punti in palio. Le due reti sono arrivate solo nei minuti finali del match, in una partita rimasta in equilibrio fin oltre l’ottantesimo.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Trombello, coadiuvato dagli assistenti Savoldi e Puerto. Il primo tempo è stato caratterizzato da poche azioni da gol da entrambi i fronti, con le squadre più attente a difendersi che ad offendere. Lo 0 a 0, rimasto intatto fino all’86’, ne è una dimostrazione. Il match si è sbloccato, infatti, grazie alle reti di Bignotti e Nonni, arrivate rispettivamente al 42’ e al 43’ del secondo tempo regolamentare.

Nella giornata di domenica la squadra sarà impegnata, in casa, contro il Ciliverghe, per la 29esima giornata del campionato. Sarà fondamentale centrare nuovamente i tre punti per consolidare la propria posizione in classifica, sono molte infatti le squadre che lottano per un piazzamento ai playoff.