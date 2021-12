Il pareggio nell’ultima giornata rallenta la Nuova Valsabbia: è al quinto posto in Promozione

La Nuova Valsabbia compie un mezzo passo falso nell’ultima giornata casalinga per questo 2021 contro la Pavonese. La formazione di casa, infatti, non riesce ad andare oltre al 2 a 2 e porta a casa un solo punto dall’incontro. Per la Pavonese sono andati in rete Bettegazzi e Brignani, per la Nuova Valsabbia hanno risposto Guzman e Cama.

Il pareggio lascia la squadra al quinto posto, l’ultimo disponibile per l’accesso ai playoff, con 21 punti conquistati. 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte rappresentano il bilancio di questa prima parte di stagione. Il capocannoniere Corradi è stato il trascinatore del reparto offensivo, 7 gol sui 19 totali sono suoi. Le prestazioni della squadra sono state altalenanti, analizzando i punti conquistati si può affermare che la squadra abbia avuto un rendimento più alto in casa (13 punti) rispetto alle prestazioni in trasferta (8 punti).

Il ritorno in campo, in trasferta, è previsto il prossimo 23 gennaio contro il Voluntas Montichiari. Una vittoria sarà fondamentale per non perdere ulteriore terreno e restare nella scia delle squadre che lottano per un posto nei playoff, la classifica nella parte alta infatti (Ospitaletto esclusa) è molto corta.