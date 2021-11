Il match tra Castiglione e Carpenedolo dura solo un tempo: sospeso al 45’

La nona giornata del campionato Eccellenza vede il Castiglione ospitare il Carpenedolo nello stadio Lusetti di Castiglione delle Stiviere. La sfida però non viene portata a termine a causa di una pioggia torrenziale che ha reso impraticabile il campo: si giocheranno mercoledì 24 novembre i restanti 45 minuti di gioco. L’arbitro della sfida è stato il signor Santeramo, coadiuvato dagli assistenti Arshad e Chourga.

A partire con maggior grinta è il Carpenedolo, desideroso di invertire il trend negativo delle ultime uscite e Brunati e Venturi sono gli uomini maggiormente pericolosi ma la prima vera occasione non arriva prima della mezz’ora di gioco. Il campo è già difficilmente praticabile nelle prime battute di gioco, con il pallone che fatica a circolare in diverse parti del terreno di gioco. Il Castiglione si rende pericoloso al 39’ con Mangili che viene atterrato in area di rigore dalla difesa del Carpenedolo: l’arbitro fischia il calcio di rigore. Si incarica della battuta Lauricella e sigla la rete del vantaggio. Poco prima dei 45’ di gioco, il Castiglione mette a segno il doppio vantaggio con Guagnetti, abile nel concludere a rete la punizione di Fantoni.

Le squadre vanno a riposo con il punteggio di 2 a 0 per la squadra di casa, la pausa canonica tra le due frazioni di gioco però dura più del previsto perché nel frattempo il campo si è reso inagibile. Dopo un giro d’ispezione sul terreno da parte dell’arbitro e dei due capitani, si è scelto per la sospensione della gara. Si tornerà in campo il prossimo mercoledì 24 novembre per giocare i restanti 45 minuti di gioco.