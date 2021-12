Il Lumezzane vola nel girone C di Eccellenza: +9 sulla seconda in classifica

Allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane si è giocata la gara valida per la dodicesima giornata del campionato Eccellenza, girone C. Una partita vinta senza storia dalla corazzata Lumezzane contro il Darfo Boario: ad un primo tempo tutto sommato combattuto, concluso con un vantaggio di 1 a 0 per la squadra di casa, ha fatto da contraltare un secondo tempo decisamente dominato dagli uomini di mister Franzini, che hanno siglato altre due reti e non hanno lasciato nessun margine di manovra al Darfo Boario.

Il primo gol è arrivato da Caracciolo poco dopo la mezz’ora di gioco, al 35’ del primo tempo regolamentare. Il duplice fischio ha interrotto le sortite offensive del Lumezzane, che sono poi riprese nel corso dei secondi quarantacinque minuti di gioco: ne bastano tredici a Caracciolo per andare nuovamente in rete e siglare la sua personale doppietta, il punto finale sul match arriva con la rete di Minotti a 25’ della ripresa.

Mister Franzini sottolinea la grande prestazione messa in campo dalla sua squadra, l’ennesima, evidenziando un miglioramento soprattutto sotto l’aspetto offensivo: “Un’altra grande partita nella quale abbiamo avuto grande possesso palla, è stata in bilico nel primo tempo perché non siamo stati cinici però l’abbiamo chiusa. È un po’ di partite che riusciamo anche a segnare tanto, rispetto a prima sbagliamo meno e siamo più cattivi anche sotto porta. Sono contento del nostro passo ma dovremo stare attenti, tutti hanno una media punti importante e siamo noi che stiamo facendo un cammino ancora più importante ma ci sono squadre agguerrite.”

La vittoria porta il Lumezzane al primo posto della classifica, con un vantaggio decisamente molto ampio sulle inseguitrici: il giro di boa del campionato è ormai alle porte e fino a qui il Lumezzane ha dimostrato di poter mantenere un’impressionante continuità.