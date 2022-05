Il Lumezzane saluta l’Eccellenza con un pareggio: 1 a 1 contro il Carpenedolo

L’ultima giornata del campionato Eccellenza, girone C, è terminata con un pareggio per il Lumezzane, già vittorioso del titolo con diverse giornate di anticipo. La squadra chiude il campionato toccando quota 75 punti, con un distacco abissale dalla seconda in classifica, l’Atletico Castegnato: ben 19 punti in più.

Sono bastati sei minuti di gioco per la squadra di casa, sufficienti per passare in vantaggio: la rete è arrivata sulla conclusione di Dadson al sesto minuto del primo tempo regolamentare. Il pareggio però è arrivato allo scadere del primo tempo regolamentare, con Dossena, al 44’ del primo tempo.

Il secondo tempo della sfida invece ha raccontato poco, con le due squadre che non hanno fatto molto per tentare di vincere la sfida e portare a casa i tre punti in palio. Il Lumezzane, vittorioso del titolo, chiude la stagione di Eccellenza e sale di categoria a partire dalla prossima stagione, arrivando in serie D.