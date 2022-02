Il Lumezzane riprende il cammino in Eccellenza: domenica 6 febbraio la sfida è contro il Rovato

Domenica 6 febbraio il Lumezzane tornerà in campo per disputare il match di campionato contro il Rovato. Si tratta di un rientro dopo quasi due mesi di stop, un periodo che mister Franzini inquadra come una possibile incognita di difficile lettura: “Non vediamo l’ora di scendere in campo, saranno passati però due mesi e ci sarà quest’incognita. I ragazzi però stanno facendo quello che viene chiesto e c’è tanta voglia di ricominciare il campionato.”

Il Lumezzane sarà motivato a continuare il percorso pressoché perfetto condotto fino a questo momento, con una prima posizione meritata. La società però si è mossa sul mercato attivamente e ha regalato a mister Franzini altre due importanti pedine. Il primo arrivo è Marco Maffi, difensore classe 2001: cresciuto nelle giovanili dell’Albinoleffe, nella prima parte di stagione il calciatore ha giocato con la maglia del Ponte San Pietro. Il secondo arrivato invece va ad arricchire il reparto offensivo e si tratta di Federico Peli, attaccante classe 1994. Per lui si tratta di un ritorno in maglia Lumezzane, dopo aver trascorso con questi colori la stagione 2012/2013.