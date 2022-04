Il Lumezzane continua la marcia: vittoria nel recupero contro il Forza e Costanza e testa al Vobarno

Allo stadio Saleri di Lumezzane è andato in scena, mercoledì sera, il recupero della 16esima giornata di Eccellenza, girone C. La squadra di casa, già campione, si è scontrata con il Forza e Costanza e si è imposta con il punteggio di 3 reti a 2. Domani la squadra tornerà nuovamente in campo per sfidare il Vobarno, a caccia di punti preziosi.

L’arbitro della sfida è stato il signor Negri, coadiuvato dagli assistenti Tonti e Giaramita. Ad aprire le marcature è stato Okyere per il Lumezzane, in giornata di grazia, e autore di una doppietta. Il primo gol è arrivato al 15’ del primo tempo regolamentare, a cui però il Forza e Costanza ha risposto alla mezz’ora di gioco, con Poma. Il nuovo vantaggio del Lumezzane è arrivato poco prima del duplice fischio, sempre con Okyere, questa volta però su calcio di rigore. Bastano una manciata di minuti nel secondo tempo regolamentare per siglare la rete del 2 a 2, il Forza e Costanza è tornato in rete nuovamente con Poma. Il Lumezzane però non si è lasciato travolgere e ha continuato a macinare gioco, trovando così la via per la terza rete del match, con la firma di Peli.