Il Franciacorta non si ritrova: blackout nei minuti finali e rimonta il Brusaporto

La 23esima giornata di serie D non offre quanto ci si aspettava dallo Sporting Franciacorta, incapace di invertire il trend negativo delle ultime uscite. Era un’impresa complicata anche alla luce dei recenti risultati del Brusaporto, formazione reduce da ben 8 risultati utili consecutivi. Nella consueta conferenza pre-partita mister Maspero aveva sottolineato come la mancanza principale della squadra sia nei risultati, non nelle prestazioni: “Come prestazioni la squadra sta facendo bene, manca solo continuità nei risultati. Il Brusaporto è in un momento di forma ma se li affrontiamo con la giusta determinazione ed il giusto approccio possiamo metterli in difficoltà”.

Ingredienti che sono però mancati: la sfida al comunale Maselli di Adro è terminata con una netta vittoria del Brusaporto, capace di rimontare lo svantaggio nel corso dei secondi quarantacinque minuti di gioco. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Zoppi, coadiuvato dagli assistenti Vora e Mezzalira.

La sfida si apre al meglio per gli uomini di Maspero, capaci di andare in vantaggio dopo 13 minuti di gioco grazie alla rete di Scaglia. La squadra conserva il vantaggio praticamente per tutta la durata del match, nei minuti finali tuttavia succede il blackout: al 90’, al 93’ ed al 95’ il Brusaporto sigla tre reti che ribaltano il risultano, rispettivamente con Stefanoni (doppietta, sue la prima e l’ultima rete) e Ippolito.