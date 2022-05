Il FeralpiSalò si prepara ai playoff: al via gli spareggi in serie C

Serie C

Serie C Girone B

Lo scorso 24 aprile il FeralpiSalò ha disputato l’ultimo match della stagione contro il Renate, terminato con uno 0 a 0. La squadra ha così conquistato il matematico accesso ai playoff del campionato in quanto terza in classifica (con record di punti stagionale per quanto riguarda la storia della squadra).

Gli spareggi inizieranno il prossimo 8 maggio e le sfide saranno in trasferta: il 5 maggio si conoscerà l’avversario dopo il sorteggio previsto nella sede della Lega Pro, a Firenze. La squadra ha mancato di posto il traguardo di miglior terza tra i gironi, primato che è stato conquistato dal Palermo a seguito dell’esclusione del Catania dal girone C.