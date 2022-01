Il FeralpiSalò presenta i due acquisti del mercato invernale: Castorani e Girgi

Il FeralpiSalò ha ufficializzato altri due nuovi innesti dal mercato, presentandoli tramite conferenza stampa nel proprio centro sportivo. A rafforzare la squadra di mister Vecchi sono arrivati Manuele Castorani e Alessio Girgi. Castorani è un centrocampista centrale, classe 1999, ed arriva in prestito dall’Ascoli. Girgi invece è un classe 2000, il suo ruolo più naturale è il terzino sinistro ma occasionalmente può ricoprire il ruolo di centrale in mezzo alla difesa.

Manuele Castorani ha rilasciato in conferenza le prime impressioni sull’organizzazione della società, definendola non da serie C: "Sono rimasto impressionato dall'organizzazione del club, non da Serie C. E dalla qualità delle strutture: campi, palestra, spogliatoi... Questo per me è un passo importante per rimettermi in gioco. Ho trovato un gruppo di ragazzi spigliati ed uniti. C'è tutto continuare a fare bene".

Alessio Girgi invece non si è nascosto e già in conferenza stampa ha ribadito l’obiettivo minimo stagionale: "L' obiettivo minimo è il 4° posto. Ma la società è ambiziosa e la squadra molto forte. L' avevo già notato l'anno scorso, quando giocavo a Legnago. Il calendario propone tante gare ravvicinate. Avremo tutti la possibilità di giocare e mi farò trovare pronto".