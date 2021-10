Il FeralpiSalò porta a casa un punto prezioso dalla trasferta contro la Triestina

Il FeralpiSalò non gioca la sua miglior partita del campionato contro la Triestina ma riesce in extremis a portarsi a casa un punto che vale una vittoria, dato anche lo svantaggio numerico. Una gara a due facce: il primo tempo è caratterizzato da una continua spinta offensiva della Triestina che prova in tutti i modi a passare in vantaggio, il FeralpiSalò è però bravo nelle chiusure e veloce nelle ripartenze; il secondo tempo invece i ritmi si abbassano drasticamente e nessuna delle due squadre è intenzionata a sbilanciarsi più di tanto.

Al 33’ del secondo tempo però capita l’episodio che cambia l’inerzia del match: De Luca della Triestina trova il vantaggio ed i padroni di casa conducono per 1 a 0. Il FeralpiSalò inoltre, pochi minuti più tardi, rimane in 10 uomini a causa dell’espulsione di Pisano. La squadra è però brava a non scoraggiarsi e anzi, riesce ad alzare il ritmo di gioco alla ricerca del pareggio: il gol arriva al 5’ di recupero, Spagnoli appoggia in rete il pallone e regala il punto alla sua squadra.

Mister Barbugian, il vice allenatore del FeralpiSalò, ha sottolineato in conferenza stampa come il pareggio possa considerarsi una vittoria in questa circostanza: “I ragazzi sono da elogiare perché fino al 95’ ci hanno messo il cuore e l’anima, sarebbe stata una beffa enorme uscire sconfitti. Molta felicità per questo pareggio che vale quasi come una vittoria. Non era facile ricaricare le batterie dopo Padova, abbiamo fatto una prestazione eccezionale e ripetersi era veramente difficile. Doppia gioia per aver recuperato una partita che sembrava persa e aver ripetuto una partita così positiva.”