Il FeralpiSalò perde in 9 uomini contro il Padova: espulsi Damonte e De Lucia

Il FeralpiSalò non trova la vittoria contro il Padova nella 30esima giornata di serie C, girone A, ma porta a casa una prestazione utile per il morale. Nonostante la doppia inferiorità numerica, dopo le espulsioni di Damonte nel primo tempo e De Lucia ad inizio ripresa, la squadra ha continuato ad attaccare sfiorando il pareggio fino al 90esimo, tentando di recuperare la rete messa a segno da Pelagatti alla mezz’ora di gioco. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Marini, coadiuvato dagli assistenti Bocca e Nasti.

La vittoria del Padova e quella del Sudtirol vedono la coppia di testa del girone volare, rispettivamente, a +11 e +23 punti sul FeralpiSalò. La testa del girone sembra ormai saldamente in mano del Sudtirol, restano da giocarsi gli altri posti per l’accesso alla zona playoff ed il FeralpiSalò è chiamato a lottare per tenersi stretta la terza posizione.

Mister Vecchi sottolinea come diversi episodi non siano stati favorevoli per la sua squadra, evidenzia però l’ampia disponibilità dei suoi al sacrificio sottolineando come siano riusciti a rimanere in partita fino al 90esimo:"Le situazioni non ci hanno favorito e ci siamo trovati a giocare in 9 contro 11. Abbiamo tenuto la partita in bilico fino al 90' e abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi."