Il FeralpiSalò pareggia 0 a 0 contro il Renate: la squadra è pronta alla battaglia playoff

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Al Lino Turina di Salò è andato in scena l’ultimo atto della regular season per il FeralpiSalò, che ha ospitato il Renate per questa 38esima giornata. L’arbitro della sfida è stato il signor Villa, coadiuvato dagli assistenti Castro e Merciari.

Un pareggio a reti inviolate che non ha permesso al FeralpiSalò di vincere il titolo di miglior terza, ma la squadra ha chiuso la regular season con il record di punti della sua storia e la possibilità di giocarsela con tutti ai playoff per la promozione in serie B.

La qualificazione diretta l’ha meritata sul campo il Sudtirol, autore di un campionato strepitoso: 90 punti fatti e solo 9 reti subite non sono numeri che arrivano per caso. La vittoria del girone A riporta la squadra, e di conseguenza il Trentino-Alto Adige, nella serie B dopo una lunghissima assenza.

Per le altre squadre classificate ai playoff, appuntamento ai blocchi di partenza il prossimo 8 maggio.