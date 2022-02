Il FeralpiSalò non sfonda: è 1 a 1 contro l’Albinoleffe

La venticinquesima giornata di serie C, girone A, si è chiusa con un pareggio casalingo tra FeralpiSalò e Albinoleffe. Allo stadio Turina di Salò si è giocata la sfida arbitrata dal signor Collu, coadiuvato dagli assistenti Dell’Olio e Torresan. Una gara che ha visto le due reti arrivare nel corso della prima frazione di gara, regalando poi poche emozioni nella ripresa.

Ad aprire le marcature è l’Albinoleffe, poco prima della mezz’ora di gioco, con Galeandro. Al 43esimo minuto del primo tempo è Balestrero che riporta in parità il risultato, siglando la rete del pareggio per il FeralpiSalò. Un solo punto per la squadra di mister Vecchi, che però approfitta del mezzo passo falso delle squadre sopra di lei. Il Padova è stato fermato sullo 0 a 0, in casa, dal Fiorenzuola. Il Renate invece era chiamato al big match contro il Sudtirol, uscendo sconfitto per 1 rete a 0. Gli uomini di mister Vecchi agguantano dunque il Renate al terzo posto, a quota 46 punti, e mettono nel mirino il Padova, ora a 52 punti.

Mister Vecchi si è detto parzialmente soddisfatto al termine della gara, sicuramente buona dal punto di vista del gioco ma è necessario un briciolo di cinismo in più ed un maggior equilibrio“Buona gara dal punto di vista del gioco, provandoci fino alla fine. Dobbiamo provarci e crederci ma senza mai perdere l'equilibro per non andare in balia del risultato e rimanere più solidi.”