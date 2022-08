Il Desenzano saluta la Coppa Italia

Squadra in casa

Il Desenzano gioca un’ottima partita, ma è costretta a cedere ai calci di rigore. La Varesina passa in vantaggio nel primo con Ekuban, ma nella ripresa il Desenzano reagisce e in nove minuti ribalta il risultato. Al 47’ Esposito Cristian vince due contrasti a centrocampo con grande caparbietà, arriva al limite dell’area e calcia rasoterra a fil di palo superando il portiere. Al 54’ arriva il sorpasso firmato Maione bravo a finliazzare l’assist di Franzoni. Il vantaggio dura un quarto d’ora dino al nuovo pareggio della Varesina stigliato da Orellana.

I tempi regolamentari terminano così in parità e come da regolamento si va ai calci di rigore. Dagli undici metri Spadavecchia riesce a netralizzare due tiri dei desenzanesi, mentre la Varesina non sbaglia un colpo e accede ai sedicesimi di finale.

IL TABELLINO

DESENZANO-VARESINA 4-6 (2-2 nei tempi regolamentari)

DESENZANO (4-3-3): Malaguti; Alborghetti, Adriano Esposito, Varoli, Messali (20’ st De Palma); Franzoni, Mandelli, Cristian Esposito (28’ Bardelloni); Bianchetti, Maione (30’ st Pinardi), Marinaci (10’ st Bassini). A disp.: Frattini, Solimeno, Tonani, Forlani. All.: Tacchinardi.

VARESINA (4-3-3): Spadavecchia; Schieppati (35’ st Zefi), Gregov, Bernardi, Pozzi (23’ st Lucentini); Donizetti (43’ st Biagi), Grieco, Malvestio (43’ st Pino); Orellana Cruz, Ekuban (28’ st Clerici), Gasparri. A disp.: Baglieri, Sali, Marin, Kate. All.: Fedele.

ARBITRO: Cerea di Bergamo.

MARCATORI: 44’ pt Ekuban; 47’ Cristian Esposito, 54’ Maione, 68’ Orellana.

SEQUENZA CALCI DI RIGORE: Bianchetti (parata), Gasparri (gol); Franzoni (gol), Grieco (gol); Pinardi (parata), Pino (gol); Mandelli (gol), Orellana Cruz (gol).

NOTE: Spettatori: 100 circa. Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 3’ pt; 6’ st.