Il Desenzano Calvina si prepara alla sfida con il Legnano: in campo domenica alle ore 14.30

Il Desenzano Calvina si prepara al match in trasferta contro il Legnano, in programma domenica 6 marzo, con un solo risultato in testa se non vuol perdere ulteriore terreno nella corsa ai playoff. La sfida sarà contro il Legnano, tra le dirette concorrenti della squadra di mister Florindo: il Desenzano Calvina si trova ora in quarta posizione, a quota 43 punti, in parità proprio con il Legnano.

Il Desenzano Calvina è reduce da un pareggio nel turno infrasettimanale contro il Villa Valle, match disputato per recuperare la 21esima giornata di campionato. La squadra è tornata a casa con un punto che non ha soddisfatto nessuna delle contendenti: il Villa Valle era a caccia di punti per uscire dalla zona rossa della classifica, il Desenzano Calvina cercava il bottino pieno per la ragione opposta, fare un passo decisivo verso i playoff.