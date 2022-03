Il Desenzano Calvina pareggia in trasferta contro il Legnano in serie D: è 2 a 2

Squadra in casa

Squadra in casa Desenzano Calvina

Il Desenzano Calvina conquista il pareggio in extremis contro il Legnano nella sfida valida per la 27esima giornata di serie D, girone B. Al comunale Mari di Legnano va in scena la sfida tra le due compagini, l’arbitro dell’incontro è stato il signor Tona Mbei, coadiuvato dagli assistenti Della Monica e Pampaloni.

Il Legnano parte con l’acceleratore premuto e passa in vantaggio dopo soli 4 minuti di gioco, con Beretta. Il Desenzano Calvina trova il pareggio venti minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio di rigore battuto da Ferrari. Quando mancano solo tre minuti al duplice fischio, arriva il nuovo vantaggio del Legnano, questa volta firmato da Bertoli. Le squadre vanno a riposo negli spogliatoi sul punteggio di 2 a 1 per la formazione di casa. Nel corso della ripresa il Desenzano Calvina prova a più riprese a riportare la partita sui binari corretti, trova la via del gol però solo al 44’, nuovamente con Ferrari.

Il pareggio lascia invariata la classifica per le due squadre, a pari punteggio: entrambe a quota 44 punti, in piena zona playoff, ma con Casatese e Arconatese pronte ad approfittare di eventuali altri passi falsi.