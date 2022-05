Il Desenzano Calvina ipoteca i playoff di serie D: 4 a 3 contro il Virtus CiseranoBergamo

Squadra in casa

Desenzano Calvina

Il Desenzano Calvina porta a casa tre punti fondamentali dalla trasferta di Ciserano, casa del Virtus CiseranoBergamo. Il match, valido per la 37esima giornata di campionato di serie D, girone B, permette al Desenzano Calvina di salire a quota 62 e assestarsi in terza posizione, aggiudicandosi un posto per i playoff.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Bracaccini, coadiuvato dagli assistenti Donati e Persichini. Il Desenzano Calvina approccia la sfida nel modo migliore possibile, mettendo a segno un tris nei primi 30 minuti di gioco: Aliu sigla una doppietta in un quarto d’ora (al 4’ e al 15’), poi Spini al 27’ cala il tris. Allo scadere il Virtus CiseranoBergamo la riapre, in gol con Delcarro al 45’.

Nel corso della ripresa non cambia l’approccio del Desenzano Calvina, che sigla il quarto gol con Marangon dopo appena sessanta secondi di gioco. Confalonieri al 5’ e Bertoli al 34’ accorciano le distanze per il Virtus CiseranoBergamo ma non è sufficiente.

L’ultimo atto della regular season è in programma domenica, in casa, contro il Sona calcio, in seguito ci saranno solo i playoff (e playout).