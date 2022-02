Il Desenzano Calvina cade in trasferta contro la capolista: finisce 3 a 1 con il Sangiuliano City

Il match al comunale di Nova Milanese era di altissima classifica tra Sangiuliano City, primo, e Desenzano Calvina, quinto dopo la sconfitta. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Silvera, coadiuvato dagli assistenti Roncari e Giaretta.

A sbloccare il match è il Desenzano Calvina, in gol dopo una decina di minuti con Gerevini. Il vantaggio però dura poco, già al 18esimo infatti è Barzotti a riportare in parità il punteggio, con una rete su calcio di rigore. L’ 1 a 1 chiude la prima frazione di gioco, con il Desenzano Calvina bravo nel chiudere gli spazi e il Sangiuliano city che non è stato in grado di affondare il colpo decisivo.

Il discorso però cambia nel corso della ripresa: al 13esimo minuto è Qeros che sigla la rete del vantaggio, 2 a 1, anche in questo caso su calcio di rigore. Il definitivo 3 a 1 arriva con Cogliati al 20esimo del secondo tempo regolamentare, dopo la terza rete il Desenzano non è più riuscito a risollevarsi e chiude la trasferta con 0 punti. La squadra di mister Florindo scende al quinto posto, conserva il posto in zona playoff ma a pari punteggio con l’Arconatese, entrambe a quota 42.