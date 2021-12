Il derby lombardo va al Renate, mister Vecchi del FeralpiSalò: “Assurdo perdere partite così”

Si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi per il FeralpiSalò: fino alla sfida di ieri erano state 14 le partite da imbattuti per la formazione di mister Vecchi. Il derby lombardo perso contro il Renate rappresenta quindi il primo risultato negativo nelle ultime quindici giornate: una vittoria di misura per la squadra di casa, arrivata con un gol di Maistrello al 4’ della ripresa. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Grasso, coadiuvato dagli assistenti Bianchini e Minafra.

Una sfida fisica su un campo ostico, così si può riassumere il match tra FeralpiSalò e Renate. La squadra di casa ha dimostrato di avere un ottimo attacco, capace di capitalizzare al meglio la prima vera occasione del match, non a caso nella conferenza pre partita ci si era soffermati sulla prolificità del loro attacco. Il FeralpiSalò invece ha evidenziato come non sia altrettanto cinica sotto porta, le occasioni create infatti sono state almeno due nel corso della ripresa ma in nessun caso la palla è stata scaraventata in rete. La possibilità di rialzare la testa però è dietro l’angolo: la squadra torna in campo martedì a Fiorenzuola d’Arda, sfida in programma alle ore 18.

Al termine del match si presenta un mister Vecchi deluso dal risultato maturato, sottolineando come la gara abbia il sapore della beffa: “È assurdo perdere partite in questo modo, ci siamo fatti gol da soli e abbiamo avuto delle opportunità ma non siamo riusciti a farlo. Oggi non siamo stati la solita squadra di qualità, abbiamo peccato nella gestione della palla. La difesa però ha fatto bene, nonostante l’emergenza. Vedersi annullare il gol al 93’ ha il sapore della beffa, abbiamo la necessità di andare a Fiorenzuola e fare bene.”