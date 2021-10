Il derby è bresciano: vittoria per 1 a 0 del Brescia contro la Cremonese

Vittoria di misura per il Brescia nel derby casalingo contro la Cremonese, 1 a 0 timbrato all’84’ da Spalek, autore di un’ottima conclusione deviata in porta. La vittoria arriva senza mister Inzaghi in panchina, assenza più che giustificato dato che nella serata di ieri è poi arrivata la notizia ufficiale: è diventato padre per la prima volta. Sulla panchina a sostituirlo c’era Maurizio D’Angelo, il suo vice.

Una vittoria di corto muso in un derby equilibrato fino al fischio finale, il Brescia conquista il bottino pieno e fa un salto importante in classifica superando la Cremonese e arrivando al secondo posto. Il primo tempo si era concluso sullo 0 a 0 con quasi nessuna occasione da rete vera e propria, nel corso della ripresa non è cambiato di molto l’andamento della gara. La possibilità di sbloccare la sfida è passata dai piedi di Ciofani della Cremonese, incaricato di battere il calcio di rigore assegnato alla squadra ospite ma fallisce l’appuntamento col gol. A non fallire è invece Spalek, bravo ad insaccare con una gran conclusione e che, complice una deviazione di Bertagnoli, si insacca alle spalle del portiere avversario.

Mister D’Angelo in conferenza stampa ha sottolineato come la squadra abbia fatto una buona prestazione, i ragazzi erano molto motivati per riscattare l’ultima sconfitta contro il Perugia: “Ci tenevamo a fare una buona prestazione per tanti motivi, sicuramente per riscattare la prestazione contro il Perugia perché invece la sconfitta con il Como è capitata ma avevamo disputato una buona partita. Ci tenevamo a regalare una vittoria in un derby ai tifosi, alla società e al nostro allenatore. Questa squadra è in crescita e sta cercando di costruirsi un percorso e logicamente passa attraverso passaggi a vuoto ma non manca mai di professionalità e mentalità. L’idea di Spalek nasce in settimana e penso si sia meritato questo, è un professionista esemplare e anche all’inizio quando non veniva chiamato in causa si è sempre allenato con professionalità.”

Non c’è tempo di rilassarsi però, il calendario della serie B è molto fitto e prevede il turno infrasettimanale per la decima giornata. Il Brescia scenderà in campo giovedì 28 ottobre contro il Lecce, reduce da due pareggi consecutivi.