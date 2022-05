Il Darfo Boario travolge il Castiglione: 4 a 1 nell’ultima giornata di Eccellenza

Termina con una vittoria la stagione del Darfo Boario, vincente per 4 a 1 contro il Castiglione nel recupero della 18esima giornata del campionato Eccellenza. Tre punti che hanno fatto salire la squadra a quota 49 conquistando così il quarto posto, valido per l’accesso ai playoff.

L’arbitro dell’ultima sfida è stato il signor D’Andria, coadiuvato dagli assistenti Tinelli e Colitti. Un punteggio che è maturato nei primi 45 minuti di gioco per il Darfo Boario, con un secondo tempo che si sarebbe anche potuto non giocare alla luce di quanto visto in campo. Ad aprire le marcature è stato Randazzo al 4’, poi Kamalu al 31’, Seghezzi al 38’ ed infine Flaccadori al 45’. Il gol della bandiera del Castiglione è arrivato con Conti al 41’, rete che però non salva la squadra dalla zona playout: ora saranno gli spareggi a decidere se la formazione resterà in Eccellenza.