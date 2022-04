Il Cortefranca torna subito alla vittoria: netto 6 a 2 contro il Chievo Verona Women

Il Cortefranca dimostra di aver assorbito bene la battuta d’arresto precedente, arrivata in trasferta per 2 a 0 contro il San Marino Academy. La squadra conquista così altri tre importanti punti in classifica contro il Chievo Verona Women e si posiziona al terzo posto, a tre lunghezze dal Como Women, seconda.

Ad aprire le marcature è stato il Cortefranca, in gol per due volte nel primo tempo regolamentare, la pioggia di reti è poi arrivata nella ripresa. Vavassori e Asperti, rispettivamente al 14’ e al 43’, portano in vantaggio la squadra di casa, con una partita non ancora in ghiaccio ma già ben indirizzata al duplice fischio.

Al rientro in campo, Muraro sigla subito la rete del 3 a 0 per il Cortefranca ed i giochi sembrano fatti. Il Chievo Verona Women però non si è arreso ed in tre minuti è riuscito a recuperare parzialmente lo svantaggio: Boni al 30’ e Pecchini al 33’ riportano il punteggio sul 3 a 2. In seguito però, il Cortefranca dilaga: Redolfi al 35’, Martani al 38’ e infine Scarpellini al 47’ portano il punteggio sul definitivo 6 a 2.

Mister Mazza, al termine del match, si è espressa sul gioco messo in campo dalla sua squadra e da come si sta concludendo il campionato: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e abbiamo provato diverse situazioni che sapevamo si sarebbero create con un avversario di questo livello. Siamo state brave, tutte hanno risposto super positivamente alla prestazione di domenica scorsa, un po’ meno lucida dal punto di vista della superficialità e della grinta. Sono state davvero eccezionali, hanno saputo soffrire quando il Chievo ha preso campo e non ho nulla da dire, una grande prestazione, sempre in crescita e sono veramente felice per il momento che stiamo attraversando e per come stiamo concludendo il campionato.”