Il Cortefranca cade in casa: vince la Sassari Torres per 2 reti a 1

Al centro sportivo di Cortefranca è andata in scena la 23esima giornata del campionato di serie B tra Cortefranca e Sassari Torres Femminile. La squadra di casa è la vera rivelazione del campionato, nonostante questo passo falso contro la Sassari Torres, una squadra con un gruppo ben più esperto di giocatrici.

A passare in vantaggio è stata proprio la Sassari Torres Femminile, in gol con Marenic al 14’ del primo tempo regolamentare. Il raddoppio è arrivato poco prima del quarantesimo, con Gomes, ed al duplice fischio il risultato era sul 2 a 0 per la squadra ospite. Il Cortefranca però non ha smesso di giocare e ha cercato la via del gol durante la ripresa, rete che è arrivata con Vavassori al 32’. Non è però arrivata la rete del pareggio, che sarebbe valsa almeno un punto alla squadra di casa.

La formazione resta saldamente in terza posizione, a quota 39 punti, dietro al Brescia femminile primo e alla corazzata Como Women, ad inizio campionato candidata alla promozione.