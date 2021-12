Il Ciliverghe sconfitto nel match casalingo contro il Prevalle

Nello stadio di Mazzano si è disputata la quattordicesima giornata del campionato Eccellenza, girone C, tra Ciliverghe e Prevalle. A trionfare è stata la formazione ospite, vittoriosa per 1 a 0. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Passarotti, coadiuvato dagli assistenti Ruocco e Tonti.

Una partita non spettacolare quella andata in scena tra le due formazioni, sbloccatasi grazie alla rete di Bignotti del Prevalle al 14’ della ripresa. Una sfida complicata per gli uomini di mister Volpi, il Prevalle infatti era reduce da un buon momento positivo, reduce da due vittorie consecutive e desiderosa di chiudere l’anno con la terza vittoria e l’aggancio al Rovato, in seconda posizione. Tutto procede secondo i piani: il Prevalle si dimostra superiore al Ciliverghe in ogni fase di gioco, in particolare nella zona centrale del campo. Di negativo però c’è la scarsa vena realizzativa: a fronte di una superiorità così evidente, chiudere con un solo gol di vantaggio significa dover lavorare ancora sul reparto avanzato.

La sconfitta vede il Ciliverghe fermo a quota 19 punti, insieme ad Atletico Castegnato e Valcalepio, a soli due punti dalla zona playout.