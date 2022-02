Il Ciliverghe ribalta il Forza e Costanza e vede la zona playoff in Eccellenza

Girone C

Il Ciliverghe vince in trasferta contro il Forza e Costanza e sale a quota 25 punti, avvicinandosi alla zona playoff nel girone C di Eccellenza. La sfida, disputata al comunale di Martinengo, è stata arbitrata dal signor Colelli, coadiuvato dagli assistenti Bonomi e Filippini.

Le tre reti dell’incontro sono arrivate tutte nel corso della prima mezz’ora del primo tempo. Ad aprire le marcature è stato Lazzaretti del Forza e Costanza, al 13’. Passano dieci minuti però e Pasotti si carica la squadra sulle spalle: prima agguanta il pareggio al 22’ ed in seguito segna il gol vittoria al 29’ del primo tempo regolamentare. La squadra va anche vicina alla terza rete ma il portiere avversario si supera in due occasioni e non permette un passivo più ampio.

Una vittoria fondamentale per la squadra di mister Volpi, che dopo il trionfo nella Coppa Italia Eccellenza tenta di trovare continuità di risultati e prestazioni anche in campionato.