Il Ciliverghe non va oltre lo 0 a 0 con il Rovato in Eccellenza

Il Ciliverghe non supera il Rovato nella 24esima giornata del campionato Eccellenza, girone C, lasciando di fatto invariata la classifica: al momento la squadra conta 28 punti, a sole due lunghezze dalla zona playout.

L’arbitro della sfida è stato il signor Santeramo, coadiuvato dagli assistenti Ruocco e Rivetti. La sfida ha avuto ben poco da raccontare: dopo i primi minuti in cui il Ciliverghe si è mostrato più intraprendente, le due squadre hanno rallentato i ritmi e la prima frazione di gioco si è conclusa in perfetto equilibrio.

Ad inizio ripresa le squadre sono sembrate più vogliose di vincere la sfida, considerando l’importanza della posta in gioco: il Ciliverghe, infatti, ad inizio campionato era tra le squadre candidate alla zona playoff, ora lotta per non entrare in quella playout e vede invece il primo piazzamento disponibile ai playoff lontano 7 punti.

A fine partita mister Volpi ha espresso il suo rammarico per la sfida, sottolineando come ora la concezione sia rivolta al prossimo impegno: “Se c’era una squadra che meritava qualcosa di più era il Ciliverghe. Ci è mancata la finalizzazione. Ora testa a mercoledì”. Domani, infatti, la squadra sarà nuovamente in campo, in trasferta contro la Fezzanese, per la prima giornata di Coppa Italia Nazionale.